        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde konaklama tesisleri işletmecilerine yangın önleyici tedbirler eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:54
        Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, kent merkezi, ilçe ve beldelerdeki otel ve pansiyon işletmecileri ile personeli katıldı.

        Eğitimde, itfaiye personeli Ayhan Abdullahoğlu, konaklama tesislerinde alınması gereken yangın önleyici tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi ve yangın söndürme uygulamaları hakkında bilgi verdi.

        - Yol bakım ve onarım çalışması

        Lüleburgaz ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu altyapı çalışmaları tamamlanan Durak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yol onarımında bulundu.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, ekiplerin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        Bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Gerenli, bölgede 24 yağmur suyu ızgara bağlantısının da yapılarak yol seviyesine getirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

