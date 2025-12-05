Şehit Berkay Karaca'nın adı Lüleburgaz'da yaşayacak
Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı sokağa verilecek.
Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı sokağa verilecek.
Lüleburgaz Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında, şehit Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı sokak ile İstasyon Caddesi'nde bir durağa verilmesi için karar alındı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
Şehidin adının yaşatılacağını ifade eden Gerenli, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Karaca, 11 Kasım'da Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.