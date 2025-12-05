Şehit Berkay Karaca'nın adı Lüleburgaz'da yaşayacak

Şehidin adının yaşatılacağını ifade eden Gerenli, kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Lüleburgaz Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında, şehit Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı sokak ile İstasyon Caddesi'nde bir durağa verilmesi için karar alındı.

