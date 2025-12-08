Kırklareli'nde bir ayda 229 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasım ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 1209 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.