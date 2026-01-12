Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Istranca Ormanları, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:48
        Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları havadan görüntülendi
        Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Istranca Ormanları, dronla görüntülendi.

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan ve meşe ile çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları, kar yağışının ardından kış manzaraları sundu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

        Bazı vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek bölgede kar topu oynadı.

        Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

