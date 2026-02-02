Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletler olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak

        Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:40 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde motosiklet ve motorlu bisikletler olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi.

        Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan'dan Berat Kandili mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Berat Kandili mesajı
        Trakya'da kar etkili oluyor
        Trakya'da kar etkili oluyor
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
        Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize'de eğitime 1 gün ara verildi
        Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize'de eğitime 1 gün ara verildi
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi
        Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim öğretim yılı mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim öğretim yılı mesajı