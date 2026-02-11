Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.





Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş ve genel güvenlik konularının yanı sıra uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi, okul ve öğrenci güvenliği, çevre ve doğa suçlarıyla mücadele, kadına yönelik şiddet ve trafik tedbirleri ele alındı.





Toplantıda İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay İsa Murat Övez, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.





Vali Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.









