Kırklareli'nde aşçılık sınavı yapıldı.



Kırklareli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sınavda, aşçı adayları mesleki bilgi ve becerilerini sergileyip yemek hazırladı.



Sınavı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'de takip etti.



Aşçı adaylarının hazırladıkları yemekler okul yöneticileri ve komisyon üyeleri tarafından değerlendirildi.



- Kofçaz Belediyesi araç filosu güçlendiriyor



Kofçaz Belediyesi araç filosuna arazi aracı kazandırdı.



Belediye Başkanı Levent Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin araç filosuna arazi aracı kattıklarını belirtti.



Aracın bölge kırsalı ve arazi koşullarında ulaşım imkanını artıracağını aktaran Şenol, güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını kaydetti.













