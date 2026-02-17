Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut olacak

Kırklareli'nde geçirdiği iş kazası sonucu yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 2 hastaya umut olacak.



Kentte, 9 Şubat Pazartesi günü Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir kereste atölyesinde çalışan Harun Kervan, odun kestiği sırada dengesini kaybedip hızarın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.



Kervan, kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Burada yapılan müdahalelere rağmen Kervan'ın beyin ölümü gerçekleşti.



Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Birimi, hasta yakınlarının organ bağışını kabul etmesinin ardından İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koordinasyonunda süreci başlattı.



İki böbrek, İstanbul'dan gelen uzman ekiplerce yaklaşık 2 saat süren operasyonla alındı.



İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, bir yandan hayatını kaybeden hasta için üzüntü yaşadıklarını, diğer yandan ise organ bağışıyla iki hastaya umut olunduğunu söyledi.



Hastanın yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Cerit, beyin ölümünün gece saatlerinde gerçekleştiğini ifade etti.



Hasta yakınlarının organ bağışını kabul ettiğini aktaran Cerit, gerekli onayların ardından Sağlık Bakanlığınca yönlendirilen ekiplerin iki böbrek için operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.



Cerit, vatandaşların e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunabileceğini de sözlerine ekledi.



Hayatını kaybeden hastanın oğlu Tanju Kervan ise iş kazası sonucu babasını kaybettiklerini belirterek, organ bağışını kabul ettiklerini söyledi.



Organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini dile getiren Kervan, "Hüzünlüyüz, söyleyecek çok bir şey yok. Organlar inşallah diğer hastalara şifa olur." dedi.

