Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut olacak

        Kırklareli'nde geçirdiği iş kazası sonucu yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 2 hastaya umut olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:18 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde geçirdiği iş kazası sonucu yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 2 hastaya umut olacak.

        Kentte, 9 Şubat Pazartesi günü Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir kereste atölyesinde çalışan Harun Kervan, odun kestiği sırada dengesini kaybedip hızarın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kervan, kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Burada yapılan müdahalelere rağmen Kervan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Bağışı Birimi, hasta yakınlarının organ bağışını kabul etmesinin ardından İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koordinasyonunda süreci başlattı.

        İki böbrek, İstanbul'dan gelen uzman ekiplerce yaklaşık 2 saat süren operasyonla alındı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, bir yandan hayatını kaybeden hasta için üzüntü yaşadıklarını, diğer yandan ise organ bağışıyla iki hastaya umut olunduğunu söyledi.

        Hastanın yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Cerit, beyin ölümünün gece saatlerinde gerçekleştiğini ifade etti.

        Hasta yakınlarının organ bağışını kabul ettiğini aktaran Cerit, gerekli onayların ardından Sağlık Bakanlığınca yönlendirilen ekiplerin iki böbrek için operasyon gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Cerit, vatandaşların e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

        Hayatını kaybeden hastanın oğlu Tanju Kervan ise iş kazası sonucu babasını kaybettiklerini belirterek, organ bağışını kabul ettiklerini söyledi.

        Organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini dile getiren Kervan, "Hüzünlüyüz, söyleyecek çok bir şey yok. Organlar inşallah diğer hastalara şifa olur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çin 'Ateş Atı Yılı'na girdi
        Çin 'Ateş Atı Yılı'na girdi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!

        Benzer Haberler

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekipler...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekipler...
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
        Lüleburgaz'da buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Lüleburgaz'da buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa