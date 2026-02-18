Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde 2 bin 255 konutun hak sahipleri belirlendi

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırklareli'nde inşa edilecek 2 bin 255 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:06 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 2 bin 255 konutun hak sahipleri belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırklareli’nde inşa edilecek 2 bin 255 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

        Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Kırklareli Vali Vekili Hasan Tanrıseven, kurada adı çıkan hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların en kısa sürede konutlarına kavuşacağını söyledi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Türkiye’nin son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, sosyal konut projelerinin vatandaşlar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 757 binden fazla konut ve 66 bin 840 sosyal donatı inşa edildiğini söyledi.

        500 bin sosyal konut kampanyasının Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olduğunu vurgulayan Caniklioğlu, kampanyaya milyonlarca başvuru yapıldığını dile getirdi.

        Hak sahiplerinden Ozan Topal, AA muhabirine, kurada adının çıkmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, ilk kez ev sahibi olacağını söyledi.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş'in duasının ardından başlanan kura çekimiyle 2 bin 255 hak sahibi belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Babaeski'de kuvvetli rüzgarda otomobilin üzerine ağaç devrildi
        Babaeski'de kuvvetli rüzgarda otomobilin üzerine ağaç devrildi
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Babaeski'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
        Babaeski'de elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
        Dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Dere yatağında erkek cesedi bulundu
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde altyapı temel atma tören...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli'nde altyapı temel atma tören...
        Kırklareli'nde dere yatağında erkek cesedi bulundu
        Kırklareli'nde dere yatağında erkek cesedi bulundu