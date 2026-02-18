Kırklareli'nde 2 bin 255 konutun hak sahipleri belirlendi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırklareli’nde inşa edilecek 2 bin 255 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.



Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.



Kırklareli Vali Vekili Hasan Tanrıseven, kurada adı çıkan hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların en kısa sürede konutlarına kavuşacağını söyledi.



AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Türkiye’nin son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, sosyal konut projelerinin vatandaşlar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.



TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 757 binden fazla konut ve 66 bin 840 sosyal donatı inşa edildiğini söyledi.



500 bin sosyal konut kampanyasının Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olduğunu vurgulayan Caniklioğlu, kampanyaya milyonlarca başvuru yapıldığını dile getirdi.



Hak sahiplerinden Ozan Topal, AA muhabirine, kurada adının çıkmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, ilk kez ev sahibi olacağını söyledi.



İl Müftüsü Yusuf Eviş'in duasının ardından başlanan kura çekimiyle 2 bin 255 hak sahibi belirlendi.



