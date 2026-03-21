Kırklareli'nde sobanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle soba patladı.
Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.