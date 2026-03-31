Şehit Savcı Kiraz'ın adı Kırklareli'nde adliye lojmanına verildi

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı Kırklareli'nde adliye lojmanına verildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015'te makam odasında düzenlenen terör saldırısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adının Kırklareli'nde adliye lojmanına verildiği belirtildi. Açıklamada, şehit savcının adının Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle inşa edilen adliye lojmanında yaşatılacağı kaydedildi.

