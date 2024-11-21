Kirletene hem ceza hem temizlik

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre temizliğine yönelik çalışmalar kapsamında kirliliğe neden olan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince aralıksız süren denetimler, uygulanan cezalar ve alınan tedbirlerle çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenirken, kirliliğe sebebiyet verenler ağır yükümlülüklerle karşılaşıyor.

Ayrıca, çevre temizlik birimine de bildirim sağlanarak bölgenin temizlik maliyetleri kirletenlere ceza olarak dönüyor. Çevre temizliği de yine çevreyi kirletenler tarafından yapılıyor.

Hem sanayi bölgesinde hem şehir merkezinde zamansız çöplerden gelişigüzel atılmış evsel ve sanayi atıklarına her çöp, zabıta tarafından mercek altına alınıyor.

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İnegöl Belediyesi, Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir Yasaklar Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince uyguladığı cezai işlemlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne de gerekli bildirimlerde bulunuyor.

Bu kapsamda yılbaşından bu yana her bir kişiye en az 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi.