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        Haberler Gündem Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kırıkkale'de yakalandı - Güncel haberler

        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kırıkkale'de yakalandı

        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:16
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        Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H.'nın Kırıkkale'de olduğu tespit edildi.

        Şüpheli B.A.H., düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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