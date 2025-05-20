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        Haberler Dünyadan Kırmızı halıda Rihanna ve ASAP Rocky aşkı - magazin haberleri

        Kırmızı halıda Rihanna ve ASAP Rocky aşkı

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky'ye Cannes galasında destek olmak için kırmızı halıda yanındaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:30
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        Kırmızı halı aşkı
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        Rihanna ile ASAP Rocky, Cannes Film Festivali'ne gösterişli bir giriş yaptı. Üçüncü bebeğini bekleyen çift, ASAP Rocky'nin de rol aldığı 'Highest 2 Lowest' filminin galasına katıldı.

        Barbadoslu şarkıcı Rihanna, oyunculuk yapan rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky ile kırmızı halıya kol kola geldi.

        Yağmur altında yürüyen ünlü çift, ASAP Rocky'nin tuttuğu şemsiye altında yürüdü.

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        Turkuaz bir elbise giyen Rihanna, belirginleşen karnıyla dikkat çekti.

        Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi, kırmızı halıda aşk dolu pozlar verdi.

        Rihanna, üçüncü hamilelik haberini Met Gala'dayken vermişti.

        Spike Lee'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Highest 2 Lowest' filminin başrolünde Denzel Washington var. ASAP Rocky, filmde yardımcı bir rol üstlendi.

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        #Rihanna
        #Asap Rocky
        #Hamile
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı
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