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Bakırköy'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı araçtaki kadını itfaiye kurtardı. Diğer otomobildeki 3 kişi kayıplara karıştı.
Feci kaza, saat 01.30 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, seyir halinde olan ve bulvar üzerinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil o esnada kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpma sonucu otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü olay yerinden kaçtı. Kazaya karışan diğer araç içerisinde bulunan kadın araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan kadın itfaiyenin müdahalesi ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan 1 kişi ise hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.
ARACINI BIRAKIP KAÇTI
Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan kadının çıkarıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve kaza sonrası otomobili bırakarak olay yerinden uzaklaşan 3 kişiyi bulmak için polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.
Kaza sonrası olay yerine çağrılan çekici ile araçlar kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri kaza nedeniyle araçtan dökülen yağ nedeniyle yolda başka bir kaza yaşanmaması için kumlama çalışması yaptı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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