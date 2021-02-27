Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 26. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIRMIZI ODA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kırmızı Oda 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KIRMIZI ODA 26. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kumru (Aslıhan Gürbüz),Şenol’dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet’in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz),Doktor Hanım’ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım’la paylaşır.
Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya),üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım’ı şaşırtır.
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