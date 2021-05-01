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Kırmızı Oda 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 35. son bölüm

Kırmızı Oda 35. son bölümü ile TV 8 ekranlarında yayınlandı. Başrolde usta oyuncu Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde gerçek hayattan uyarlanmış hikayeleri izliyoruz. Son olarak Melisa Aslı Pamuk'un konuk olduğu dizide yeni hayat hikayeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 35. son bölüm...

Kırmızı Oda 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 35. son bölüm

Kırmızı Oda 35. son bölümünde; Melisa Aslı Pamuk'un hayat verdiği Mitra Şerifi'nin hikayesi ekrana geldi. Yeni bölümlerinde neler olacağını merak edenler yeni fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Kırmızı Oda 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 34. son bölüm

KIRMIZI ODA 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Nihal (Esra Ronabar) Doktor Hanım'ın karşısında sergilediği rolden çıkarak Zafer'in (Yiğit Özşener) kalbinde hala Maria'nın olduğunu, kendisini hiçbir zaman sevmediğini paylaşır.

Sadi (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Miço'nun nasıl yalnızlaştığını anlatır. Miço'nun annesini görmeye gittiğinde başına gelen trajik olay Doktor Hanım'ı derinden etkiler.

Vahit (Uğur Yücel),babasının farklı ruh hallerine bürünerek ailesine yaşattığını acıları kendisinin de Zafer'e ve evliliğine yansıttığını pişmanlıkla anlatır.

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