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        Haberler Sağlık Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski! | Sağlık Haberleri

        Kırsal bölgelerde yaşayanlar hantavirüs riskiyle karşı karşıya olabilir

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Sinem İliaz, ABD'de hantavirüs kaynaklı ölümlere dikkati çekerek, virüsün özellikle kırsal bölgelerde yaşayan bireyler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:40
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        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
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        Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İliaz, hantavirüs akciğer sendromunun solunum yetmezliğiyle sonuçlanabilen, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalık olarak bilindiğini ve Türkiye'de de risk taşıyan bir hastalık olduğunu ifade etti.

        İliaz, "Hantavirüs, özellikle kırsal alanlarda yaşayan ve tarımla uğraşan kişiler için tehlike arz etmektedir. Bu virüs, farelerin dışkısı, idrarı ve tükürüğü ile insanlara geçebilmektedir. Türkiye'nin bazı kırsal bölgelerinde, kemiricilerle teması olan bireyler bu virüse yakalanma riski altındadır" değerlendirmesinde bulundu.

        BELİRTİLERİ GRİBE BENZER

        Sendromun belirtilerinin gribe benzer, ancak hızla ilerleyebilen ciddi bir hastalık olduğunu vurgulayan İliaz, "Başlangıçta ateş, halsizlik ve kas ağrıları görülebilir. Fakat hastalık ilerledikçe, öksürük, nefes darlığı ve şiddetli göğüs ağrıları gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

        İliaz, Türkiye'de halihazırda bir salgın tehdidi olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Türkiye'de bu hastalığın yayılma riski düşük olmakla birlikte, kırsal bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Hantavirüs bulaşma riski özellikle farelerin ve diğer kemiricilerin bulunduğu alanlarda yaşayan kişiler için söz konusu. Dolayısıyla, köy ve kasaba gibi yerleşim alanlarında yaşayanların, evlerinde kemiricilere karşı önlem alması, hijyen kurallarına dikkat etmesi önem taşıyor. Erken tanı ve tedaviyle bu hastalık kontrol altına alınabilir, ancak bu tür hastalıklara karşı her zaman tedbirli olmak en doğrusu olacaktır."

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