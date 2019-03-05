Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin ilk aşamasında 30 bin haneye ulaşılacaktır. Birinci aşama için bütçe 52 bucuk milyon Euro olacaktır. Toplam bütçe 98 milyon Euro'ya ulaşacaktır" dedi.

Sürecek...



