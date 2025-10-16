TIR'ın dorsesinden 9 milyon 800 bin makaron çıktı
Kırşehir'de bir TIR'ın dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Giriş: 16.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 16.10.2025 - 19:39
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda kentin giriş noktasında durdurulan bir TIR'ın dorsesinde, 980 koli halinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Fotoğraf: AA
