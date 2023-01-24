Aslı'nın uzaklaştırma kararını uzatma talebi, delil olmadığı için reddedilmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı'nın uzaklaştırma kararını uzatma talebi, delil olmadığı için reddedilmiş

DHA

Aslı'nın uzaklaştırma kararını uzatma talebi, delil olmadığı için reddedilmiş


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz'ın (33), 10 el ateş edip öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın (33), 1 ay önce sona eren uzaklaştırma kararının uzatılma talebinin, Antalya 9'uncu Aile Mahkemesi'nce, şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı için reddedildiği ortaya çıktı. Görgü tanığı oğulları A.Y.'nin (5), psikologla alınan ifadesinde, "Ben çok korktum. Annemi çok seviyorum" dediği öğrenildi.
Olay, 22 Ocak'ta saat 12.00 sıralarında, Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi. Oğulları A.Y.'yi otomobilde bırakan çiftin, çocuklarının velayeti nedeniyle sokaktaki tartışması, kavgaya dönüştü. Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla eşine 10 el ateş edip öldürdü, ardından aynı silahla kendini vurdu. Başından yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslı Yılmaz'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Çiftin çocukları A.Y., devlet korumasına alındı. Aslı Yılmaz, dün Malatya'da toprağa verilirken, Hüseyin Emre Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen yıl mayıs ayında Hüseyin Emre Yılmaz tarafından açılan boşanma davasında Aslı Yılmaz, boşanmak istemediğini çocuklarının bulunduğunu söyledi. Bunun için eşi Hüseyin Emre Yılmaz'a mesaj atan Aslı Yılmaz'ın, "Sana düşünmek için 24 saat zaman veriyorum. Hüseyin, beni de çocuğunu da şartsız, koşulsuz seveceğini söylüyorsan buyur gel. Evimin, yuvamın kapılarını açıyorum sana. Göreve gideceksin, aklın ne bizde kalsın ne de bizim aklımız sende. Neticede çocuğumun babasısın. İyi düşün, ben sana şartlar, koşul sunmadan gel diyorum. Ha kabul etmiyorum diyorsan da kendin bilirsin. Ben çocuğum için atıyorum bu adımı karar senin" dediği ortaya çıktı. Bu teklifi kabul etmeyen Hüseyin Emre Yılmaz, eşine boşanma davası açtı. Ardından Hüseyin Emre Yılmaz, eşini rahatsız edince Aslı Yılmaz, Kırşehir Aile Mahkemesi'ne başvurup uzaklaştırma kararı istedi. Mahkeme Hüseyin Emre Yılmaz'ın 6 ay süreyle boşanma aşamasındaki eşinden uzaklaştırılmasına karar verip, silahına da el koydu. 6 Aralık'ta Yılmaz'ın uzaklaştırma kararı sona erdi. Aslı Yılmaz, uzaklaştırma kararının uzatılması için bu kez eşinin görev yaptığı şehir olan Antalya 9'uncu Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, yapılan başvuruyu şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı için reddetti. Reddetme gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, karşı tarafın talep edene yönelik şiddet eyleminde bulunduğuna veya bulunacağına yönelik yeterli delil ve emare sunulmadığı, 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir verilmesini gerektirir şiddetin varlığına devam ettiğine yönelik somut beyan ve delil bulunmadığından bu kapsamda yasal şartları oluşmayan talebin reddine karar vermek gerekmiş. Önleyici tedbir kararı verilmesi talebinin, reddine karar verildi."
ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ
Hüseyin Emre Yılmaz'ın el konulan silahı da kendisine yeniden teslim edildi. Bunun üzerine Hüseyin Emre Yılmaz, geçici velayeti annesinde olan oğlu A.Y.'yi olaydan 2 gün önce yanına aldı. Olayın gerçekleştiği gün de çocuğu yanında getirip, tartışma sırasında otomobilde bıraktı. Ardından çocuğunun gözleri önünde, kendisine teslim edilen tabancasıyla, eşini 10 el ateş edip öldürdükten sonra kendini vurdu.
'ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM' 
A.Y. psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Babamla annem konuşuyorlardı. Babam çok sinirlendi. Arabanın yanındalardı. Babam arabanın kapısını kapatarak anneme 20 kere ateş etti. Ben çok korktum. Annemi çok seviyorum" dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2023-01-24 10:36:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'den 34 kişilik umre kafilesi uğurlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'den 34 kişilik umre kafilesi uğurlandı
(Görüntülü) KIRŞEHİR - BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİ MALATYA&#039;YA GÖNDERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRŞEHİR - BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ ...
Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, ...
GÜNCELLEME - Kırşehir'de eşini öldüren koca, aynı silahla kendini vurdu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kırşehir'de eşini öldüren koca, aynı ...
(Görüntülü) POLİS, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ MESLEKTAŞI OLAN EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ MESLEKTAŞI ...
Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, ...
Kırşehir'de eşini öldüren koca, aynı silahla kendini vurdu
YEREL HABERLER Kırşehir'de eşini öldüren koca, aynı silahla kendini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.