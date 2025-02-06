Kırşehir'de KAAN projesi kapsamında başarılı özel güvenlik görevlileri ödüllendirildi

Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı KAAN Projesiyle özel güvenlik personeli ile iletişimin hızlandırılmasıyla, birçok olayın engellendiğini belirtti.

Özel güvenlik görevlilerinin de katkısıyla son iki ayda toplam 8 olay engellendi.

Resmi ve özel kuruluşların yanı sıra banka, postane şubeleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve tespitinde destekleri anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülen KAAN projesiyle Kırşehir'de özel güvenlik görevlilerine farklı zamanlarda çeşitli eğitimler verildi.

Kırşehir'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi kapsamında eğitimlerde başarı gösteren 10 özel güvenlik görevlisi teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

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