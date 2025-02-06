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        Kırşehir'de KAAN projesi kapsamında başarılı özel güvenlik görevlileri ödüllendirildi

        Kırşehir'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi kapsamında eğitimlerde başarı gösteren 10 özel güvenlik görevlisi teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:39
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        Kırşehir'de KAAN projesi kapsamında başarılı özel güvenlik görevlileri ödüllendirildi
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        Kırşehir'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) projesi kapsamında eğitimlerde başarı gösteren 10 özel güvenlik görevlisi teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülen KAAN projesiyle Kırşehir'de özel güvenlik görevlilerine farklı zamanlarda çeşitli eğitimler verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda özel güvenlik görevlileriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Resmi ve özel kuruluşların yanı sıra banka, postane şubeleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve tespitinde destekleri anlatıldı.

        Özel güvenlik görevlilerinin de katkısıyla son iki ayda toplam 8 olay engellendi.

        Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı KAAN Projesiyle özel güvenlik personeli ile iletişimin hızlandırılmasıyla, birçok olayın engellendiğini belirtti.

        Kartal, eğitimlerde başarı gösteren 10 özel güvenlik görevlisini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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