İsrail'in hava saldırısında öldürülen inşaat işçilerinden Özdemir'in cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi

Özdemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

Cenaze törenine, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ve vatandaşlar katıldı.

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