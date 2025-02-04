Kazada ölen motosiklet sürücüsü, annesinin mezarını ziyaretten dönüyormuş

KIRŞEHİR'de kullandığı motosikletin otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ahmet Tekin (54), son yolculuğuna uğurlandı. Tekin'in kazadan önce annesinin mezarını ziyaret ettiği ve yakınlarını arayarak, “Annemi çok özledim” dediği öğrenildi.

Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tekin idaresindeki 40 ABZ 861 plakalı motosiklet ile Ramazan Duman kontrolündeki 61 SL 545 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirlerdi. Motosikletteki Coşkun Albayrak (46), ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ramazan Duman, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Motosiklet sürücüsü Ahmet Tekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tekin'in cenazesi öğle Ali Çam Camisi’nde kılınan namazının ardından Ağbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Tekin'in kazadan önce Ağbayır Mezarlığı'nda bulunan annesi Kezban Tekin'in kabrini ziyaret ettiği, bu sırada yakınlarını arayarak “Annemi çok özledim” dediği ve annesinin kabrinin fotoğrafını WhatsApp durumunda paylaştığı öğrenildi.