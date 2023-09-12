Yarışmadan 1 milyon TL kazanan Rabia'nın protezini ücretsiz karşılayacak ANKARA'da,protezüretimi yapan Kırşehirli iş insanı Mustafa Düğer (53), Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Güvercin'in (24) estetik protez kol masrafını ücretsiz karşılayacağını söyledi. Düğer, "Kendisine ulaştım. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk" dedi.

Ankara'da yaşayan Rabia Birsen Güvercin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan Güvercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren Güvercin, 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Güvercin, parayla estetik kol protezi yaptırmak istediğini açıkladı.

'BİR BABA OLARAK ÇOK ETKİLENDİM'

Güvercin'in protez masraflarını ücretsiz karşılayacağını söyleyen Kırşehirli iş insanı protez üreticisi Mustafa Düğer, "Rabia kızımızı televizyonda izledim. Açıklamalarını dinledim. Bir baba olarak çok etkilendim. Benim de onun yaşlarında bir kızım var. Bir protez kullandığını gördüm. Çok etkileyici bir konuşması oldu. Ben de bu işlerle uğraşan bir vatandaş olarak üzerime sorumluluk düştüğünü hissettim. Rabia kızımızın istemiş olduğu, ekranda söylediği estetik kol protezini yapacağımı kendisine ilettim. Kendisine ulaştım ve bu konuyu görüştüm. Bizim tarafımızdan kendisine ücretsiz bir şekilde karşılanacağını ilettim. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk" diye konuştu.

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