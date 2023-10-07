Kırşehir FSK - Ankaraspor: 0-1
STAT:KırşehirAhi
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Önder Çalış, Sefa Özcan
KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar, Mehmet Ersavaş, Mert Özyıldırım, Gökdeniz Varol, Furkan Tütüncü (Dk.59 Tolga Şahin), Muhammet Serdar Yazıcı, Gökay Güney, Görkem Akdere, Mehmet Cansın Çiçek, Segen Yatağan (Dk.59 Hüseyin Ekici), Abdülkadir Kuzey (Dk.59 Fatih Üge)
ANKARASPOR: Anıl Atağ, Cenk Doğan, Doğukan İnci (Dk.46 Batuhan Kırdaroğlu), Kaan Baysal (Dk.74 Fatih Kızılkaya), Hamza Gür (Dk.74 Yusuf Buğra Koşal), Olcay Şahan (Dk.90+5 Serkan Yavuz), Oğuzhan Efe Yılmaz, Recep Taşbakar, Muhammet Raşit Yöndem, İbrahim Sürgülü, Recep Yemişçi
GOL: Dk.66 Kaan Baysal (Ankaraspor)
KIRMIZI KART: Dk.89 Tolga Şahin (Kırşehirspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Cansın Çiçek, Hüseyin Ekici, Gökay Güney, Tolga Şahin, Muhammet Serdar Yazıcı (Kırşehir FSK) - Oğuzhan Efe Yılmaz (Ankaraspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 7´inci hafta maçında Ankaraspor, deplasmanda Kırşehir FSK'yı 1-0 mağlup etti.
DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER
2023-10-07 18:20:37