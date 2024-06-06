Kırşehir'de horoz dövüşüne 36 gözaltı

KIRŞEHİR'de, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen adrese yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen İ.A.K. ve izleyen 35 kişi yakalandı. Dövüştürüldüğü belirlenen 4'ü yaralı olmak üzere toplam 15 Hint horozu, etrafı çevrili ring, 3 tribün, 1 terazi ve horoz kafesleri ele geçirildi. Şüpheli İ.A.K. ile dövüşü izleyen 35 kişi polis merkezine götürüldü. 15 Hint horozu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.