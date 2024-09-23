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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        KIRŞEHİR'de 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen açılış programıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:55
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        Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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        KIRŞEHİR’de 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası, Cacabey Meydanı’nda düzenlenen açılış programıyla başladı.

        Kentte 37'ncisi düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlama etkinliklerinin açılış programına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk ile birlikte oda başkanları, İl müdürleri, daire başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Kırşehir oda başkanlarının çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından, Kırşehir Askerlik Şubesi önünden Cacabey Meydanı’na kadar Esnaf İş Kolları Mobil Araç Konvoyu ve Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ziyaret edilerek Ahilik duası yapıldı.

        Etkinlikler kapsamında çeşitli gösteriler düzenlendi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın katılımıyla açılış konuşması yapıldı. Bakan Yardımcısı Gürcan, "Bu yıl 37’ncisini kutladığımız Ahilik Haftası kapsamında Ahiliği yaşatmak ve tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenliyor. Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, ticaretin yalnızca kar etmek ve zenginlik edinmek olmadığını; helalinden kazanmanın, rızka bereket katmanın ve Allah’ın rızasına nail olmanın bir vesilesi olduğunu bizlere öğreten Ahilik felsefesinin önemini bilerek adımlarımızı atmaktayız" dedi.

        'AHİLİK, BİR HAYAT NİZAMIDIR'

        Bakan Yardımcısı Gürcan, Ahiliğin, sadece bir esnaf teşkilatlanması olmadığını belirterek, "Türk milletinin kültürel kodlarında var olan alplik, yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslam ahlakını yoğurarak, insanlığa sunduğu bir hayat nizamıdır. Buradan inanç doğrultusunda Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar ile meslek kuruluşları nezdinde de tanıtılması ve yaşatılması bakanlığımızca özel önem verilen konular arasında yer almaktadır. Sahip oldukları etik değerler ile ticari hayatın akışı içerisinde örnek gösterilebilecek tutum ve davranışlarının yanında piyasa fiyatlarına nazaran uygun maliyetler ile tüketicilere hizmet sunmaya devam eden ticaret erbabımızın gayretleri, bakanlığımızca azami ölçüde değerli görülmektedir. Bu doğrultuda, ticari faaliyet süreçlerinde, Ahilik Kültürü ve felsefesinin temelleri arasında yer alan; toplumsal ve ticari ilişkilerdeki dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, tüketici güven ve memnuniyetini gözetme gibi hususlarda çaba sarf ettiği belirlenen işletmelerimize, bakanlığımızca "Ahi Esnaf Beratı" sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

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