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        19 gün sonra ölü bulunmuştu: tabanca ile vurulup, cesedi taşlara bağlanarak ırmağa atılmış (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKırıkkale Adli Tıp Kurumu'na otopsi işlemlerinin ardından Sevgi Gülden Yalçıner'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Başköy köyüne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:45
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        19 gün sonra ölü bulunmuştu: tabanca ile vurulup, cesedi taşlara bağlanarak ırmağa atılmış (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na otopsi işlemlerinin ardından Sevgi Gülden Yalçıner’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Başköy köyüne götürüldü. Yalçıner için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye, çok sayıda kişi katıldı. Yalçıner'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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