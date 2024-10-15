19 gün sonra ölü bulunmuştu: tabanca ile vurulup, cesedi taşlara bağlanarak ırmağa atılmış (2)

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na otopsi işlemlerinin ardından Sevgi Gülden Yalçıner’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Başköy köyüne götürüldü. Yalçıner için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye, çok sayıda kişi katıldı. Yalçıner'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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