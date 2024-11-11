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        Tabancayla vurulan Mikail, toprağa verildi

        KIRŞEHİR'de alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail İnan (36), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:49 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:55
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        Tabancayla vurulan Mikail, toprağa verildi
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        KIRŞEHİR'de alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail İnan (36), toprağa verildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kılıçözü Sanayi Sitesi yanı eski terminal alanında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Mikail İnan ve R.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mikail İnan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan R.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Mikail İnan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İnan için Kümbetaltı Cami’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mikail İnan, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Öte yandan olaya ilişkin U.K., M.K., İ.Y. ve H.O. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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