Kırşehir'de yaşayan Suriyelilerden kutlama

SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Kentte yaşayan Suriyeliler, Cacabey Meydanı'nda kutlama yaptı, lokum ve çikolata dağıttı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı. Samir El Hüseyin (60), "Esad'ın 53 senelik yönetimi yıkıldı. Çok mutluyuz. 2015 yılında Türkiye'ye geldim. Ne zaman Suriye tamamen temizlenirse bizler de yeniden Suriye'ye döneceğiz" dedi.