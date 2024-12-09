Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de yaşayan Suriyelilerden kutlama

        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de yaşayan Suriyelilerden kutlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Kentte yaşayan Suriyeliler, Cacabey Meydanı'nda kutlama yaptı, lokum ve çikolata dağıttı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı. Samir El Hüseyin (60), "Esad'ın 53 senelik yönetimi yıkıldı. Çok mutluyuz. 2015 yılında Türkiye'ye geldim. Ne zaman Suriye tamamen temizlenirse bizler de yeniden Suriye'ye döneceğiz" dedi.

        '3 AYA KADAR ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ'

        Kırşehir'de yabancı öğrenciler temsilcisi İsa Tiryaki ise "60 yıllık bir hüküm yıkıldı. 13 yıl sonra bunu başardılar. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Suriyeli kardeşlerimizi toparladı buraya getirdi. Orada savaşın ortasında bırakmadı. Zaten Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın verdiği mesajı aldık. Herkes evine yurduna yeniden dönecek. 3 aya kadar tüm Suriyeli kardeşlerimiz yeniden kendi ülkelerine giderek yeniden hayat kuracaklar" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret
        Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'dan Kırşehir'e ziyaret
        Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        KAEÜ ile Kaman Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KAEÜ ile Kaman Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        İnternetten geyik boynuzu satan şüpheliye gözaltı
        İnternetten geyik boynuzu satan şüpheliye gözaltı
        İnternetten kızıl geyik kafası satmak isteyen şüpheli yakalandı
        İnternetten kızıl geyik kafası satmak isteyen şüpheli yakalandı