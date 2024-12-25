Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Tabanca vurulup hastanede ölen hamile kadının kurtarılan bebeği, Ankara'ya sevk edildi

        KIRŞEHİR'deevinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 9 aylık hamile Hatice Albayrak'ın (26) sezaryenle alınan bebeği, Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tabanca vurulup hastanede ölen hamile kadının kurtarılan bebeği, Ankara'ya sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'deevinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 9 aylık hamile Hatice Albayrak'ın (26) sezaryenle alınan bebeği, Ankara'ya sevk edildi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ahi Evran Mahallesi 33'üncü Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Hatice Albayrak'ı, iddiaya göre odasına girdiğinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulan eşi piyade astsubay M.A. (27), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Albayrak kurtarılamazken, karnındaki erkek bebeği ise sezaryenle alındı.

        CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

        Normal doğuma bir hafta kala hayatını kaybeden Albayrak'ın bebeği, gece saatlerinde fenalaştı. Bunun üzerine bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hatice Albayrak'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Alevlerin arasında can verdiler!
        Alevlerin arasında can verdiler!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanvekili Karaca, Kırşehir'de konuştu:
        TBMM Başkanvekili Karaca, Kırşehir'de konuştu:
        Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 9 aylık hamile kadın hastanede öld...
        Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan 9 aylık hamile kadın hastanede öld...
        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
        Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan h...
        Kırşehir'de çiçek hastalığı nedeniyle 12 köy ve 1 beldede küçükbaş hayvan h...
        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Kırşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı