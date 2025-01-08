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        Destici: Bölücüler hariç, bütün partilerin belediye başkanlıklarını ziyaret etme gayreti içindeyiz

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bölücüler hariç, bütün partilerimizin siyasi partisine bakmadan o ilin ve ilçenin belediye başkanlıklarını ziyaret etme gayreti içindeyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:00
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        Destici: Bölücüler hariç, bütün partilerin belediye başkanlıklarını ziyaret etme gayreti içindeyiz
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bölücüler hariç, bütün partilerimizin siyasi partisine bakmadan o ilin ve ilçenin belediye başkanlıklarını ziyaret etme gayreti içindeyiz. Bizim bir arzumuz seçim bittikten sonra belediye başkanlarının parti rozetlerini çıkarıp bütün vatandaşlarımıza, oy veren vermeyen A partisi B partisine bakmadan adil ve eşit bir şekilde hizmeti götürme gayreti götürme olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir Belediye Başkanı CHP'li Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Destici, "Bölücüler hariç, bütün partilerimizin siyasi partisine bakmadan o ilin ve ilçenin belediye başkanlıklarını ziyaret etme gayreti içindeyiz. Bizim de belediyelerimiz var. Ben belediye başkanlarımıza da söylüyorum. Hangi siyasi parti genel başkanı, başkan yardımcısı veya milletvekili gelirse onları da davet edin diyorum. Çünkü yerel seçimlerde elbette seçime kadar bir siyasi mücadele oluyor. Ama bizim arzumuz seçim bittikten sonra belediye başkanlarının parti rozetlerini çıkarıp, bütün vatandaşlarımıza, oy veren vermeyen, A partisi B partisine bakmadan adil ve eşit bir şekilde olmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        'BİZİM GÜNDEMİMİZ HAYAT PAHALILIĞI VE FIRSATÇILIK'

        Destici, "Bugün gündemimiz en çok hayat pahalılığı ve bunun en önemli sebeplerinden birisi ise fırsatçılıktır. Bir ürün 1 liraya mal ediliyor ama 10 liraya satılıyor. Daha yeni yıl gelmiş, yurt dışından gelen bir ürüne dolar bazında yüzde 100 zam yapılıyor. Diyorum ki, dolar yüzde 100 artmadı ki. Enflasyon yüzde 44 ama dolar yüzde 20'ye yakın artmış. Nasıl olurda bu ürün yüzde 100 artıyor. İthal edilen ülkede artmamış. İşte ahilik kültürü buna izin vermiyordu. Esnaf, üretici hakkı ne ise alıyordu, onun ötesine geçmiyordu. Tüketiciyi ve vatandaşı da düşünüyordu, asla harama el uzatmıyordu. Bizim ahilik kültürüne dün olduğundan belki de bugün daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek ahi sancağı hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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