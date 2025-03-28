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        Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

        İSTANBUL'da yapılan gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik hakaret içerikli sloganlardan dolayı Milli İrade Platformu Kırşehir'de basın açıklaması düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:00
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        Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
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        İSTANBUL'da yapılan gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik hakaret içerikli sloganlardan dolayı Milli İrade Platformu Kırşehir'de basın açıklaması düzenledi. Platform adına konuşan Abdullah İnce, " Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız" dedi.

        Kırşehir'de Milli İrade Platformu, İstanbul'da yapılan gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik hakaret içerikli sloganlardan dolayı basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamalarda bulunan Abdullah İnce, "Kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. 1,5 yıldır Gazze’de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır. Karşımızda savunma hakkına ve yargı bağımsızlığına saygı duymak yerine, vandalizmi tercih eden, kutsal mabetlerimize zarar vermekten bile geri durmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine dil uzatacak kadar alçalan azgın bir güruh vardır. Bu kifayetsiz muhterislerin oyunlarını da amaçlarını da çok iyi tanıyoruz. 28 Şubat'ta, Gezi kalkışmasında ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine kasteden bu zihniyete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

        'ADALET İÇİNDE KALARAK BÜTÜN OYUNLARI BOZACAĞIZ'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını kaydeden İnce, "Bizler hukuktan, demokrasiden, adaletten ve hakikatten yana dik duruşumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Bu topraklarda milletimizin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Hukuk ve adalet içinde kalarak bütün oyunları bozacağız. Asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

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