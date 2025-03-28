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        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşemek

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşemek ve olması gerektiği gibi vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği gibi çok olumlu, çok pozitif şeylere hızlıca ulaşmak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:55
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        Bakan Yumaklı: Derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşemek
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı’nın taşlarını döşemek ve olması gerektiği gibi vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği gibi çok olumlu, çok pozitif şeylere hızlıca ulaşmak" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Kırşehir'e geldi. Kırşehir Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Çok önemli bir tarım şehri Kırşehir’deyiz. Sektörle bütün konularımızı paydaşlarımızla diğer bütün illerde olduğu gibi paylaşmak üzere buradayız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize tarım ve orman sektörü bağlamında Türkiye Yüzyılı’nın olması hasebiyle tüm illerimizde bugün olduğu gibi ziyaretlerimize devam edeceğiz. Elbette Kırşehir'in en önemli değerlerinden bir tanesi rahmetli Neşet Ertaş'ın söylediği gibi biz derdini çekmediğimiz türküyü söylemiyoruz. Bizim derdimiz tarım ve orman sektöründe Türkiye Yüzyılı’nın taşlarını döşemek ve olması gerektiği gibi vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği gibi çok olumlu çok pozitif şeylere hızlıca ulaşmak. Tabi bu süre içerisinde geçtiğimiz yıldan itibaren hatta daha da öncesinde özellikle iklim değişikliğinin etkisinden hareketle su konusunun sadece ülkemiz için değil, dünyadaki bütün ülkeler için artık başlı başına bir problem olduğunu, suyun iyi yönetilmesi konusunu hayati bir önem taşıdığını belirtiyoruz. Burada da bunu belirtmek istiyorum. Bu sözden hareketle 2024 yılında suyu merkeze alarak üretim planlamasında hayata geçirmiş olduk. 2025 yılı bizim üretim planlama hasadının olacağı ilk yıl. Elbette bizim özellikle üreticilerimizin üretim planlamasını çok yoğun bir şekilde sahiplenmesi ve birlikte hareket etmemiz bizlere güç verdi" diye konuştu.

        'ÇİFTÇİLERİMİZE ÖNEMLİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMIŞ OLDUK'

        Destekleme sistemini değiştirdiklerini belirten Yumaklı, "Artık önümüzdeki 3 yıl hangi destekleri, hangi ürünleri için alacağını üreticilerimiz bilir hale geldi. Bu da öngörü anlamında bundan sonraki faaliyetlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini çiftçilerimize, üreticilerimize önemli bir bakış açısı kazandırmış olduk. Tabi stratejik ürünler var. Biraz önce söylediğim gibi özellikle suyu merkeze alan üretim planlaması stratejik ürünler öncelenmiş durumda. Hem bu stratejik ürünleri üretim planlamasına uygun olarak ekilmesi hem de su sıkıntısı olan yerlerde bunlara dikkat edilmesi durumunda bunlara ilave destekler olacağını buradan tekrar etmiş olalım" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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