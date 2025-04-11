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        Yeniden Refah Partisi Kırşehir yönetiminden 80 istifa

        YENİDEN Refah Partisi'nin Kırşehir il başkanı, il yönetimi, il başkan yardımcıları, gençlik kolları başkanı ve kadın kolları başkanı olmak üzere toplam 80 kişi, görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:40 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:40
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        Yeniden Refah Partisi Kırşehir yönetiminden 80 istifa
        ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi'nin Kırşehir il başkanı, il yönetimi, il başkan yardımcıları, gençlik kolları başkanı ve kadın kolları başkanı olmak üzere toplam 80 kişi, görevinden istifa etti.

        Kırşehir'de Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Bülent Er, İl Başkan Yardımcıları Gökhan Satı, Ali Yaşar, İsa Öztürk, Osman Ateş, Olcay Karadağ, Abdullah Şengül, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er olmak üzere parti yönetiminden toplam 80 kişi, görevinden istifa etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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