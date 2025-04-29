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        İki ayrı eve saldırı düzenleyerek 1 kişi öldürüp, 2 kişiye yaralayan sanığa 47,5 yıl hapis cezası

        KIRŞEHİR'de iki ayrı eve tüfekle saldırı düzenleyip, Veysel Uçar'ı öldürüp, Sultan Tekbıçak (66) ile oğlu Musa Tekbıçak'ı (46) da yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih Yağcı (34) toplam 47 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:55
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        İki ayrı eve saldırı düzenleyerek 1 kişi öldürüp, 2 kişiye yaralayan sanığa 47,5 yıl hapis cezası
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        KIRŞEHİR'de iki ayrı eve tüfekle saldırı düzenleyip, Veysel Uçar'ı öldürüp, Sultan Tekbıçak (66) ile oğlu Musa Tekbıçak'ı (46) da yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih Yağcı (34) toplam 47 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Olay, 17 Aralık 2023'te gece saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. Sultan Tekbıçak ile oğlu Musa Tekbıçak'ın oturduğu eve tüfekle ateş açıldı. Ardından köyde kahvehane işleten Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırı düzenlendi. Köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Uçar, 14 gün sonra hayatını kaybetti. Anne ile oğlu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, HTS kayıtları ile balistik inceleme sonucu cinayetin Fatih Yağcı'ya ait tüfekle işlendiği, şüphelinin de kendisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. Fatih Yağcı hakkında 'Kasten adam öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

        'ARAMIZDA HİÇBİR HUSUMET OLMADI'

        Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Fatih Yağcı ve avukatı salonda hazır bulundu. Sanık Yağcı, "Köye gidip geldiğim için baz istasyonu verileri ortaya çıkmış ama üzerime atılı suçla alakam yok. Benim evim olay yerine 20-30 metre uzaklıktadır, olay yeri ile karşı karşıyadır. Olay günü de Dedeli köyündeydim. Sürekli uyuşturucu kullanırım. Bahçemde köpeğim var ve uyuşturucu maddeyi köpeğimin olduğu kulübeye saklarım. O gün de köpeğimin kulübesine gidip, bir miktar uyuşturucu madde aldım. Köpeğin kulübesi ile olay yerinin arası 30 metredir. Köpek kulübesine çıktığım için maktulün evine biraz yaklaştım, o yüzden baz istasyonu çekmiş olabilir. Silah sesi duymadım. Silah sesi duysaydım da zaten ilgilenmezdim. Çünkü köy yerinde tilki geleceği için insanlar silah atar. O yüzden de silah sesi çok olur. Ölen kişi ile aramızda daha önceden hiçbir husumet olmadı" diye konuştu.

        'HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE TUTULUYORUM'

        Sanık Yağcı, "Çocukluğumdan beri onların elinde büyüdüm. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Olay gece saatlerinde olmuş. Ertesi gün öğlen komutanlar beni çağırdı, o şekilde olaydan haberim oldu. Benim silahım vardır. Ancak olaydan 15-20 gün önce silahımı Aksaray'da uyuşturucu madde alma karşılığında torbacılarla değiş tokuş yaptım. Aracımda bulunan av tüfeği babamındı. Bu tüfek ruhsatlıdır, cinayetten bir gün önce bu av tüfeği ile Kuruağıl köyünde Karaboğaz Barajı mevkisinde ördek avına gittim ancak avlayamadım. Ördek avlayamadığım için can sıkıntısından cam şişelere atış yaptım. Uyuşturucunun etkisindeydim ama baygın değildim. Olayla hiçbir şekilde ilgim ve alakam yoktur. Haksız yere cezaevinde tutuluyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti, Fatih Yağcı'yı 'Kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 47 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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