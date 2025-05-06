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        Otomobiliyle 2 kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı (2)

        KARDEŞLERKIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Necmiye Ayas ile ablası Nermin Ayas'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:51
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        Otomobiliyle 2 kız kardeşe çarpıp ölümlerine neden olan sürücü tutuklandı (2)
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        KARDEŞLERKIRŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Necmiye Ayas ile ablası Nermin Ayas’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki kardeşin cenazesi memleketleri Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi. Kardeşler için Kaman Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ayas kardeşlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Necmiye ve Nermin Ayas, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        ABLA KARDEŞ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞ

        Diğer yandan Kaman'da yaşayan Necmiye Ayas'ın bir süre önce çatıdan düştüğü ve tedavisine devam etmek için Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi ablası Nermin Ayas'ın yanına gittiği öğrenildi. 2 kardeşin olayın yaşandığı akşam yürüyüş yapmak için dışarı çıktığı ve otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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