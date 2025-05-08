Kanalizasyon çukurundaki göçükte ölen işçi, toprağa verildi

KIRŞEHİR'de, kazdığı kanalizasyon çukuruna bağlantı yapmak için girdiği sırada meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Atalay (53), toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Akpınar ilçesinde meydana geldi. Akpınar Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ramazan Atalay, kanalizasyon çukuru kazdı. Atalay, bağlantı yapmak için çukura girdiğinde göçük oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan Atalay, sağlık ekipleri tarafından Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Atalay'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Atalay için Akpınar ilçesi Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut ile Atalay'ın yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Ramazan Atalay, ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.