Çocuklarının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 59 yaşında üniversiteden mezun oldu

KIRŞEHİR’de Pembe Aras (59), çocuklarının kendisinden habersiz üniversite başvurusu yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldığı 219 puanla, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Tıbbi Görüntüleme Radyoloji bölümünü kazandı. 2 yılın ardından mezun olan Aras, "Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil röntgen bölümünde çalışıyorum. Uzun zamandır üniversite mezunu olmak istiyordum. YKS’ye girdim ve 219 puan aldım. Tercihlerde ilk sıraya yazdığım bölümü kazandım" dedi.

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Pembe Aras, liseden sonra üniversiteye gitmeden iş hayatına başladı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Aras, 2023'te çocuklarının kendisinden habersiz olarak başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girip Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Tıbbi Görüntüleme Radyoloji Bölümü'nü kazandı.

‘ÜNİVERSİTEDE KENDİMİ GENÇ VE DİNAMİK HİSSETTİM’

Üniversitenin kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Pembe Aras, "Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil röntgen bölümünde çalışıyorum. Uzun zamandır üniversite okumak ve ben de bir üniversite mezunu olmak istiyordum. Çocuklarım bir gün benden habersiz YKS’ye başvuru yapmışlar. Sınav günü yaklaştığında haber verdiler. Çok mutlu oldum. Nasıl yapacağımı düşünürken hızlı bir şekilde çalışmalara koyuldum. YKS'ye girdim ve 219 puan aldım. Tercihlerde ilk sıraya yazdığım Tıbbi Görüntüleme Radyoloji bölümünü kazandım. Üniversite ortamı içinde kendimi çok genç ve dinamik hissettim. Bence herkesin gelip okuması gereken bir yer. Bu süreçte destek olandan çok köstek olan da vardı. Ama hiç kimseyi dinlemedim. Hocalarımın sayesinde okulumu bitirdim ve mezun oldum. Sınıf arkadaşlarımın çok desteğini gördüm. Çünkü onların anneleri yaşındaydım. Hem arkadaşlık kurduk hem de onlara annelik yaptım" diye konuştu.

‘HEDEFİM 4 YILLIĞA TAMAMLAMAK’

2 yıllık eğitiminin ardından mezun olan Aras, "Çocuklarımın benden habersiz başvuru yaptığını öğrendiğimde asla yapamayacağımı, başaramayacağımı söyledim. Onlar da ‘Anne şansını dene, çok istiyordun içinde ukde kalmasın’ dediler ve sınavı kazanınca dünyalar benim oldu. Bugün bu üniversiteden mezun oldum. Bundan sonraki hedefim, 4 yıla tamamlamak. Ön lisans olarak mezun olduğum üniversitemi lisansa tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

‘KEŞKE ZAMANINDA OKUYABİLSEYDİM’

Her işin zamanında güzel olduğunu söyleyen Aras, "Benim için bu süreç çok zor olsa da gerçekten keyifliydi. Hem iş, hem ev işleri, hem de üniversite benim için bayağı yorucu geçti. Eşimin, çocuklarımın ve gelinlerimin desteğiyle zorlu süreçleri atlattım. Aslında her şey zamanında güzel. Keşke ben de zamanında okuyabilseydim. Keşke o gençlik yıllarımda yaşıtlarımla okuyabilseydim. Bütün hayallerimi gerçekleştirirdim. Şimdi yaşım gelmiş 60’a. Bu saatten sonra istediğim her hayalimi gerçekleştiremiyorum. Ama her insanın üniversite okuması gerekiyormuş. Asla unutamayacağım anılar biriktirdim" dedi.