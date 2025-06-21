Kırşehir'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ankara Caddesi'nde uygulama yapan bekçiler, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "gece vakti silahlı yağma" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan İ.G'yi yakaladı.

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