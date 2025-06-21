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        Kırşehir'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:37
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        Kırşehir'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ankara Caddesi'nde uygulama yapan bekçiler, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "gece vakti silahlı yağma" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan İ.G'yi yakaladı.

        Toplam 16 ayrı suçtan da kaydı bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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