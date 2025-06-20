Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Demiryürek ve beraberindekiler, karne dağıtımının ardından okul bahçesinde öğrenci ve ailelerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrencilere yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulunan Demiryürek, çocuklara dinlenmelerini, kitap okumalarını ve oyun oynamalarını tavsiye etti.

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