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        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Kırşehir'de 222 okulda 43 bin 543 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:03
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        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Kırşehir'de 222 okulda 43 bin 543 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Kırşehir 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilere yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulunan Demiryürek, çocuklara dinlenmelerini, kitap okumalarını ve oyun oynamalarını tavsiye etti.

        Demiryürek ve beraberindekiler, karne dağıtımının ardından okul bahçesinde öğrenci ve ailelerle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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