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        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı, 'şap' gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı

        KIRŞEHİR'de görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Kırşehir Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:10
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        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı, 'şap' gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı
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        KIRŞEHİR’de görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Kırşehir Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

        Kırşehir Ticaret Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Borsamıza ait canlı hayvan pazarı, ilimizde görülen şap hastalığı sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar geçici olarak kapatılmıştır. Resmî sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapılmadıkça haber ve söylentilere itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi. Kararın, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındığı ve geçici olduğu, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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