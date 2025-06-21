Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında, azot borusundaki arızayı gidermeye çalışırken yaşanan gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise tedavi altına alındı. Konuya ilişkin, Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir lityum fabrikasında boru tamiri yapmak isteyen 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.
BORUDAN AZOT GAZI SIZDI
DHA ve İHA'daki habere göre yürek yakan olay, Polatlı'daki bir lityum fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.
İKİ İŞÇİ ÖLDÜ 3'Ü TEDAVİ ALTINDA
Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.