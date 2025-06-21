Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir lityum fabrikasında boru tamiri yapmak isteyen 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.

BORUDAN AZOT GAZI SIZDI

DHA ve İHA'daki habere göre yürek yakan olay, Polatlı'daki bir lityum fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.