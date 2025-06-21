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        Haberler Gündem Lityum fabrikasındaki 2 ölümle ilgili soruşturma!

        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!

        Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum fabrikasında, azot borusundaki arızayı gidermeye çalışırken yaşanan gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise tedavi altına alındı. Konuya ilişkin, Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:42
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        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bir lityum fabrikasında boru tamiri yapmak isteyen 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.

        BORUDAN AZOT GAZI SIZDI

        DHA ve İHA'daki habere göre yürek yakan olay, Polatlı'daki bir lityum fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi.

        İKİ İŞÇİ ÖLDÜ 3'Ü TEDAVİ ALTINDA

        Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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