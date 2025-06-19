Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Kırşehir'de, simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de, simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla Cacabey Meydanı'nda konuşlandırılan tırı ziyaret eden vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracına bindi.

        Vatandaşlar, simülasyon aracında, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemi ile aracın devrilmesi durumundaki senaryoyu deneyimledi.

        Polisler, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları ve trafik işaretlerine uyulması konusunda bilgi verdikleri vatandaşlara broşür de dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de öğrenciler ilçelerini tanıtmak için sanatçıyla türkü söyleyip k...
        Kırşehir'de öğrenciler ilçelerini tanıtmak için sanatçıyla türkü söyleyip k...
        Ortaokul öğrencileri "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu ku...
        Ortaokul öğrencileri "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu ku...
        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kampa girdi
        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de "yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı