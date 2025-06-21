Çin'den, İsrail ile İran arasında acil ateşkes ve çatışmanın sonlandırılması çağrısı

Xinhua'nın haberine göre Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Güvenlik Konseyinin acil durum toplantısında konuştu.

İsrail ile İran arasındaki çatışma 8. gününe girerken saldırıların her iki tarafta da sivil can kayıplarına ve maddi hasara yol açtığına dikkati çeken Fu, gerilimin daha fazla artması halinde yalnızca iki tarafın değil bölge ülkelerinin de bundan olumsuz etkileneceğini belirtti.

Fu, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin normlarını ihlal ettiğini, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini tehlikeye attığını, bölgesel barışa ve istikrara zarar verdiğini ifade ederek, Çin'in bunu kınadığını kaydetti.

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Acil bir ateşkes ilan edilerek çatışmanın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Fu, "Bu kritik dönemeçte, uluslararası toplum daha yaygın mutabakat oluşturarak gerilimi düşürmeye yönelik görüşmeleri teşvik etmek üzere her türlü çabayı göstermelidir." dedi.

"Bölgenin bilinmez bir uçuruma sürüklenmesine izin vermemeliyiz"

Fu, güç kullanımının uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için doğru yol olmadığını, bunun yalnızca çatışmayı ve nefreti körükleyeceğini belirterek, "Gerilimin daha fazla tırmanmasını ve çatışmanın yayılmasını önlemek için taraflar, özellikle de İsrail en kısa sürede ateşe gitmeli." ifadelerini kullandı.