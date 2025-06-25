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        Jandarma, Down Sendromlu Sıla'nın doğum gününü kutladı

        KIRŞEHİR'İN Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, Down sendromlu Sıla Yılmaz'ın doğum gününü sürprizle kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:00
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        Jandarma, Down Sendromlu Sıla'nın doğum gününü kutladı
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        KIRŞEHİR'İN Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, Down sendromlu Sıla Yılmaz'ın doğum gününü sürprizle kutladı.

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akpınar ilçesi Köşker köyünde gerçekleştirdikleri devriye sırasında, köyde yaşayan Sezai Yılmaz ile karşılaştı. Sohbet sırasında baba Yılmaz, Down sendromlu kızı Sıla'nın jandarma ekiplerine büyük ilgi duyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi. Ekipler, Sıla'nın yakında doğum günü olduğunu da öğrenince, küçük bir sürpriz yapmak istedi. Doğum günü sabahı Sıla Yılmaz’ın evine giden jandarma ekipleri, yanlarında getirdikleri doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. 23 yaşına giren Sıla, pastadaki mumları jandarmalarla birlikte üfledi. Kutlama sırasında jandarma personeli, Sıla’ya çeşitli hediyeler vererek mutluluğuna ortak oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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