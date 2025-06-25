Jandarma, Down Sendromlu Sıla'nın doğum gününü kutladı

KIRŞEHİR'İN Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, Down sendromlu Sıla Yılmaz'ın doğum gününü sürprizle kutladı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akpınar ilçesi Köşker köyünde gerçekleştirdikleri devriye sırasında, köyde yaşayan Sezai Yılmaz ile karşılaştı. Sohbet sırasında baba Yılmaz, Down sendromlu kızı Sıla'nın jandarma ekiplerine büyük ilgi duyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi. Ekipler, Sıla'nın yakında doğum günü olduğunu da öğrenince, küçük bir sürpriz yapmak istedi. Doğum günü sabahı Sıla Yılmaz’ın evine giden jandarma ekipleri, yanlarında getirdikleri doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. 23 yaşına giren Sıla, pastadaki mumları jandarmalarla birlikte üfledi. Kutlama sırasında jandarma personeli, Sıla’ya çeşitli hediyeler vererek mutluluğuna ortak oldu.