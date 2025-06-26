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        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı

        KIRŞEHİR ve Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:55
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        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı
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        KIRŞEHİR ve Kayseri’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kırşehir ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis çetesinin yurt dışı bağlantılı olduğu ve kısa süre önce kente geldikleri belirlenen E.A.L., Z.Y.U., B.G. ve A.U. Kırşehir'de, K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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