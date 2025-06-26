2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı
KIRŞEHİR ve Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
KIRŞEHİR ve Kayseri’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kırşehir ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis çetesinin yurt dışı bağlantılı olduğu ve kısa süre önce kente geldikleri belirlenen E.A.L., Z.Y.U., B.G. ve A.U. Kırşehir'de, K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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