Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı

        KIRŞEHİR merkezli 6 ilde kendilerini 'emniyet görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRŞEHİR merkezli 6 ilde kendilerini 'emniyet görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini 'emniyet görevlisi' olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Kırşehir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Yozgat ve Gaziantep'te 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler B.Ö., E.B.Ş., İ.S., Y.I., M.A., M.Ş., S.A., N.U., C.U., R.O., A.K., B.A., A.A. ve A.K., adreslerinde yakalandı. Şüphelilerden B.Ö., C.U., R.O., A.K., B.A. ve A.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 milyon 521 bin 429 TL'lik para hareketi tespit edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular

        Benzer Haberler

        Kırşehir'deki ormanlık alanlar yangınlara karşı dronla denetleniyor
        Kırşehir'deki ormanlık alanlar yangınlara karşı dronla denetleniyor
        Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüphel...
        Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüphel...
        Görme engelli tarih öğretmeni, engellilere örnek olmak için "golbol"e başla...
        Görme engelli tarih öğretmeni, engellilere örnek olmak için "golbol"e başla...
        Kayseri ve Kırşehir'de GSB Spor Okulları törenlerle açıldı
        Kayseri ve Kırşehir'de GSB Spor Okulları törenlerle açıldı
        Kırşehir'de, 4 ilde 14 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de, 4 ilde 14 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Ehliyet sınavında düzenekle kopya çekerken yakalandılar
        Ehliyet sınavında düzenekle kopya çekerken yakalandılar