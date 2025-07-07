Kırşehir'de okul öncesi öğrencilerinin çizdikleri resimler, kitaba dönüştürüldü

KIRŞEHİR’de okul öncesi öğrencileri, hayal güçleriyle çizip resimledikleri kitapları, öğretmenleriyle birlikte dijital ortama taşıdı. Hazırlanan resimler, baskı yönetimiyle kitap haline getirildi. Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, “Bu süreçte çocukların dil gelişimi, sosyal becerileri, hayal güçleri ve ifade yeteneklerini desteklemek için iki büyük proje gerçekleştirdik. En önemli çıktılardan biri de kitap oldu. Çocuklar tamamen kendi hikayelerini oluşturdu, çizimlerini yaptı. Ben de bu görselleri dijitalleştirerek kitap haline getirdim" dedi.

Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu’nda okul öncesi öğrencileri, yıl boyunca yürütülen yaratıcı eğitim çalışmaları kapsamında kendi kitaplarını hazırladı. 6 yaşındaki çocuklar, hikayelerini resimledi, kitaplarını dijital ortamda bir araya getirerek erken yaşta yazarlık deneyimi yaşadı. Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, oyun temelli ve yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışıyla çocukların çok yönlü gelişimini hedeflediklerini belirtti. Arslan, “Bu eğitimlerin bir tanesi aile eğitimi ile ilgili. Diğeri ise çevre ile alakalıydı. Hatta çevre ile ilgili yaptığımız etkinliğimiz de okulumuz bahçesinde bir gıda pazarı kurup satmış olduğumuz ürünler ile çocuklarla beraber ürünlerin ücretleri ile TEMA Vakfına bir bağışta bulunduk. Çocuklara sosyal sorumluluk ve topluma faydalı olmaları için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerin neticesinde çocukların aynı zamanda kendi becerilerini ortaya koyabilmesi, problem çözme becerilerini geliştirebilmek için sosyal, duygusal anlamda, dil gelişimi anlamında aynı zamanda Türkçemizin güzellikleri ve bu sene ortaya konulan Maarif modelimizin amaçları doğrultusunda ve okulumuzun vizyonu doğrultusunda çocuklarla bu projelerin neticesinde bir kitap çıkardık” ifadelerini kullandı.