Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de okul öncesi öğrencilerinin çizdikleri resimler, kitaba dönüştürüldü

        KIRŞEHİR'de okul öncesi öğrencileri, hayal güçleriyle çizip resimledikleri kitapları, öğretmenleriyle birlikte dijital ortama taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de okul öncesi öğrencilerinin çizdikleri resimler, kitaba dönüştürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRŞEHİR’de okul öncesi öğrencileri, hayal güçleriyle çizip resimledikleri kitapları, öğretmenleriyle birlikte dijital ortama taşıdı. Hazırlanan resimler, baskı yönetimiyle kitap haline getirildi. Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, “Bu süreçte çocukların dil gelişimi, sosyal becerileri, hayal güçleri ve ifade yeteneklerini desteklemek için iki büyük proje gerçekleştirdik. En önemli çıktılardan biri de kitap oldu. Çocuklar tamamen kendi hikayelerini oluşturdu, çizimlerini yaptı. Ben de bu görselleri dijitalleştirerek kitap haline getirdim" dedi.

        Kırşehir Cumhuriyet İlkokulu’nda okul öncesi öğrencileri, yıl boyunca yürütülen yaratıcı eğitim çalışmaları kapsamında kendi kitaplarını hazırladı. 6 yaşındaki çocuklar, hikayelerini resimledi, kitaplarını dijital ortamda bir araya getirerek erken yaşta yazarlık deneyimi yaşadı. Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, oyun temelli ve yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışıyla çocukların çok yönlü gelişimini hedeflediklerini belirtti. Arslan, “Bu eğitimlerin bir tanesi aile eğitimi ile ilgili. Diğeri ise çevre ile alakalıydı. Hatta çevre ile ilgili yaptığımız etkinliğimiz de okulumuz bahçesinde bir gıda pazarı kurup satmış olduğumuz ürünler ile çocuklarla beraber ürünlerin ücretleri ile TEMA Vakfına bir bağışta bulunduk. Çocuklara sosyal sorumluluk ve topluma faydalı olmaları için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerin neticesinde çocukların aynı zamanda kendi becerilerini ortaya koyabilmesi, problem çözme becerilerini geliştirebilmek için sosyal, duygusal anlamda, dil gelişimi anlamında aynı zamanda Türkçemizin güzellikleri ve bu sene ortaya konulan Maarif modelimizin amaçları doğrultusunda ve okulumuzun vizyonu doğrultusunda çocuklarla bu projelerin neticesinde bir kitap çıkardık” ifadelerini kullandı.

        ‘KİTAPLARIN İÇERİKLERİ TAMAMEN ÇOCUKLARIN DÜNYASINDAN ÇIKTI’

        Çocukların çizimlerini kitaplaştırdığını söyleyen Fırat Arslan, “Bu süreçte çocukların dil gelişimi, sosyal becerileri, hayal güçleri ve ifade yeteneklerini desteklemek için iki büyük proje gerçekleştirdik. En önemli çıktılardan biri de kitap oldu. Çocuklar tamamen kendi hikâyelerini oluşturdu, çizimlerini yaptı. Ben de bu görselleri dijitalleştirerek kitap hâline getirdim. Çocuklar kitap çıkaracaklarını öğrendiklerinde çok heyecanlandılar. Serbest zaman etkinliklerinde neredeyse her gün yeni bir hikaye yazmaya, resimlemeye başladılar. Bu da onların yaratıcılığını besleyen, özgüvenlerini artıran bir süreç oldu. Kitapların içerikleri tamamen çocukların dünyasından çıktı. Biz sadece yönlendirdik ve süreci destekledik. Kitapların arka kapaklarına da seri kitap görünümü verecek şekilde bilgiler ekledik” diye konuştu.

        Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Cahide Karakaş Tan ise çalışmanın, çocukların akademik başarılarının yanında duygusal ve ifade becerilerinin gelişmesine katkı sunduğunu belirtti. Tan, “Yeni eğitim modeli doğrultusunda kendini ifade edebilen, üretken, özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle okul öncesi dönemde yapılan bu tür çalışmalar çok kıymetli. İdare olarak bu süreçleri destekliyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Hakan'ın yerine Orkun!
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Kırşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı
        Kırşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı
        Kırşehir'deki ormanlık alanlar yangınlara karşı dronla denetleniyor
        Kırşehir'deki ormanlık alanlar yangınlara karşı dronla denetleniyor
        Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüphel...
        Kırşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüphel...
        Görme engelli tarih öğretmeni, engellilere örnek olmak için "golbol"e başla...
        Görme engelli tarih öğretmeni, engellilere örnek olmak için "golbol"e başla...
        Kayseri ve Kırşehir'de GSB Spor Okulları törenlerle açıldı
        Kayseri ve Kırşehir'de GSB Spor Okulları törenlerle açıldı
        Kırşehir'de, 4 ilde 14 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de, 4 ilde 14 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı